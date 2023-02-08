День лифтовика: комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал идею о новом праздничном дне

С предложением об официальном признании 1 февраля Днем работника лифтового хозяйства обратился депутат Госдумы Сергей Колунов на профильном заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В беседе с корреспондентом ФАН политик рассказал, что депутаты поддержали данную инициативу. В дальнейшем комитет направит официальное письмо с предложением закрепить в качестве официального праздника День работника лифтового хозяйства в Минпромторг России.
«Сфера лифтового хозяйства масштабна. Количество сотрудников, занятых в отрасли и в обслуживании лифтового оборудования, составляет более 150 тыс. человек. Речь идет о специалистах, занятых в непосредственном производстве лифтов, их монтаже и эксплуатации, а также в дистрибуции сложных подъемных машин», — рассказал политик.
Колунов подчеркнул, что в России есть и крупные заводы-производители, и небольшие, но, тем не менее, сильные производственные комплексы, специализирующиеся на лифтах для граждан с ограниченными возможностями, подъемных механизмах для частного сектора, торговых и прочих предприятий. Работники сферы, делающие жизнь своих сограждан комфортной и безопасной, а потому вполне заслуживают профессионального праздника, убежден депутат.
«Каждый представитель отрасли, скажем так, каждый "лифтовик" знает, что начало масштабному развитию лифтового хозяйства в нашей стране положило историческое событие — 1 февраля 1949 года было принято Постановление Совета министров СССР «Об организации производства лифтов», которое подписал Председатель Совмина СССР И.В. Сталин. Но до сих пор официально праздник нормативно не установлен. Поэтому от лица представителей лифтового хозяйства я обратился к коллегам по комитету с предложением официально закрепить 1 февраля как день работника лифтового хозяйства», — поделился Колунов.
По итогам рассмотрения данной инициативы было принято решение комитета о направлении в Минпромторг России официального письма с предложением закрепить в качестве официального праздника День работника лифтового хозяйства. Далее уполномоченное министерство рассмотрит вопрос и представит проект указа президента о введении в России нового праздника. При этом в России уже давно 1 февраля отмечают пока еще не получивший официального статуса профессиональный праздник работники лифтового хозяйства.