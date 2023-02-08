День лифтовика: комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал идею о новом праздничном дне

Колунов подчеркнул, что в России есть и крупные заводы-производители, и небольшие, но, тем не менее, сильные производственные комплексы, специализирующиеся на лифтах для граждан с ограниченными возможностями, подъемных механизмах для частного сектора, торговых и прочих предприятий. Работники сферы, делающие жизнь своих сограждан комфортной и безопасной, а потому вполне заслуживают профессионального праздника, убежден депутат.