Реаниматолог назвал возможные причины сепсиса у Костомарова и Сванидзе

Еще один вариант возникновения сепсиса — эмболический. При нем в венозном или артериальным русле образуются сгустки крови, холестериновые бляшки или кристаллы, жировые шарики, пузырьки газа и инородные тела, называемые эмболами. Причина тоже может быть в нарушении свертываемости крови, которое вызывает коронавирус.