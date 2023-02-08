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Реаниматолог назвал возможные причины сепсиса у Костомарова и Сванидзе

Общество
Реаниматолог назвал возможные причины сепсиса у Костомарова и Сванидзе

Врач-реаниматолог высказался о возможных причинах сепсиса у фигуриста Романа Костомарова и журналиста Николая Сванидзе. Эксперт не исключил, что осложнения возникли из-за коронавируса.

Спортсмен и телеведущий находятся в больнице с воспалением легких. По данным СМИ, у обоих знаменитых пациентов развился сепсис. Источник ТАСС рассказывал, что Костомарову пришлось ампутировать обе ступни из-за гангрены.

По словам реаниматолога, коронавирус вызывает изменения сосудистой стенки и сосудистого тонуса. Хотя достоверно о COVID-19 у Костомарова и Сванидзе неизвестно, специалист не исключил такой вариант. К коронавирусу могла присоединиться бактериальная флора, пояснил врач в беседе с «МК».

Еще один вариант возникновения сепсиса — эмболический. При нем в венозном или артериальным русле образуются сгустки крови, холестериновые бляшки или кристаллы, жировые шарики, пузырьки газа и инородные тела, называемые эмболами. Причина тоже может быть в нарушении свертываемости крови, которое вызывает коронавирус.

«В последующем это вызывает нарушение кровотока и некроз», — отметил реаниматолог.

Врач не стал исключать из списка возможных причин сепсиса осложнения от медицинских манипуляций. По словам эксперта, это не такой уж невероятный вариант.
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