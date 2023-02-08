Президент Украины Владимир Зеленский готов покончить с Украиной, чтобы получить овации коллективного Запада. Так считает председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Согласно социологическим данным на конец 2020 года, партия украинского лидера «Слуга народа» лишилась лидирующих позиций. Предполагалось, что на место Зеленского встанет представитель ОПЗЖ. После этого официальный Киев «бросили в огонь».
«Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — предупредил Медведчук в материале для РИА Новости.
Ранее бывший народный депутат Верховной рады назвал главу Украины так называемой «пятой колонной» для собственного государства. Аналогичную роль Зеленский играет и в отношении Европы, добавил Медведчук.