Полковник Генштаба ВС РФ предстанет перед судом за взятку в виде стиральной машины

По версии следствия, полковник рассказал военкому о грядущей проверке и намекнул на возможные проблемы. Фигурант попросил подчиненного купить ему бытовую технику стоимостью 72 тыс. рублей, чтобы избежать печальных последствий ревизии. Тот согласился, но заявил о вымогательстве в ФСБ.