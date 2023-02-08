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Полковник Генштаба ВС РФ предстанет перед судом за взятку в виде стиральной машины

Происшествия
Полковник Генштаба ВС РФ предстанет перед судом за взятку в виде стиральной машины

Уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, передано в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в получении взятки в виде стиральной машины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, полковник рассказал военкому о грядущей проверке и намекнул на возможные проблемы. Фигурант попросил подчиненного купить ему бытовую технику стоимостью 72 тыс. рублей, чтобы избежать печальных последствий ревизии. Тот согласился, но заявил о вымогательстве в ФСБ.
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