Новак: востребованность российских нефтепродуктов в ЕС сохраняется

Зампред российского правительства напомнил, что 9 февраля вышли изменения в регламент Евросоюза, предусматривающие исключения. Они свидетельствуют о востребованности нефтепродукты из России в Европе востребованы. Также это указывает на отсутствие логики в действиях европейских политиков, которые сначала принимают подобные решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации, констатировал Новак.