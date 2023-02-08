Новак: востребованность российских нефтепродуктов в ЕС сохраняется

Нефтепродукты, произведенные в России, остаются востребованными в странах Евросоюза (ЕС). Этот факт подтверждается исключением Еврокомиссией из-под действия потолка цен двух видов такой продукции, отметил в ходе общения с журналистами вице-премьер Александр Новак.
Зампред российского правительства напомнил, что 9 февраля вышли изменения в регламент Евросоюза, предусматривающие исключения. Они свидетельствуют о востребованности нефтепродукты из России в Европе востребованы. Также это указывает на отсутствие логики в действиях европейских политиков, которые сначала принимают подобные решения, а потом думают, как выкрутиться из этой ситуации, констатировал Новак.
Кроме того, по его словам, исключение ряда нефтепродуктов из-под санкций является узакониванием «серых» схем поставок энергоресурса, реализующихся на протяжении длительного времени.