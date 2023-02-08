Политолог Куликов сообщил об активной подготовке Запада к новому раунду противостояния с РФ

Запад ведет активную подготовку к следующей фазе противостояния с Россией, в которой роль Украины будет не столь велика, заявил политолог Дмитрий Куликов.
В беседе с ИА SM.News эксперт отметил, что подготовка к следующему раунду ведется полным ходом. Два достаточно видных британских политика уже сделали соответствующие заявления. Все они связаны с оборонной сферой.
«Они говорят, что следующая стадия, от которой им не уйти и это нужно решать сейчас, – это столкновение с Россией лицом к лицу», – подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что в Британии разгорелся политический скандал после отказа премьер-министра Риши Сунака увеличивать расходы на оборону.