Семьям погибших и пострадавшим от взрыва в Ефремове окажут помощь

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание оперштаба по ликвидации последствий взрыва в Ефремове.
В ходе заседания обсуждался ход устранения последствий взрыва бытового газа в одном из жилых домов на улице Химиков в Ефремове, когда обрушились несколько этажей первого подъезда. Жертвами трагического инцидента стали пять человек, несколько граждан были госпитализированы, сообщают «Тульские Известия».
Дюмин поручил профильным структурам оперативно помочь пострадавшим с восстановлением утраченных документов. По его словам, семьи погибших получат по одному миллиону рублей компенсации. Травмированным выплатят по 500 тысяч рублей, каждому члену семьи в связи с утратой имущества выплатят по 150 тысяч рублей.