Семьям погибших и пострадавшим от взрыва в Ефремове окажут помощь

В ходе заседания обсуждался ход устранения последствий взрыва бытового газа в одном из жилых домов на улице Химиков в Ефремове, когда обрушились несколько этажей первого подъезда. Жертвами трагического инцидента стали пять человек, несколько граждан были госпитализированы, сообщают «Тульские Известия».