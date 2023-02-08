Новак заверил в стабильной работе нефтяной отрасли России на фоне санкций ЕС

Власти стран «Большой семерки» и ЕС ранее установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из РФ на уровне в 100 долларов за баррель, а на более дешевые – на уровне в 45 долларов за баррель. Лимит на тарифы вступил в силу одновременно с запретом на морские поставки отечественных товаров в Евросоюз с 5 февраля текущего года.