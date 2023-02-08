Дандыкин рассказал о специфике использования ВМФ РФ в ходе СВО по защите Донбасса

Российский флот вносит значимый вклад в достижение целей специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом напомнил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
Он рассказал изданию «Военное дело» о специфике использования ВМФ РФ в ходе СВО на Украине.
«Речь идет о Черноморском флоте и Каспийской флотилии, именно они и принимают участие в СВО. Что касается ударов высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", то это и есть их работа», — подчеркнул эксперт.
Дандыкин отметил, что российские морпехи блестяще показали себя в ходе упорных боев с украинскими националистами в Мариуполе и других городах, а флотская ПВО обеспечивает защиту Крыма и Севастополя от атак беспилотников ВСУ.
Ранее RT сообщил о планах пополнения боевого состава ВМФ РФ фрегатом «Адмирал Головко» и корветом «Меркурий» в течение 2023 года.