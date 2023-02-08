Медведчук раскрыл истинную причину нежелания Евросоюза принимать Украину

В статье для РИА Новости политик отметил, что Брюссель не хотел брать себе на баланс большую и неустроенную страну. Проблема заключалась не в том, что Украина является нищей страной, так как у Киева в распоряжении были природные ресурсы. Дело в том, что ЕС не может справиться с управлением теми, кто уже входит в состав объединения.