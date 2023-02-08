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Медведчук раскрыл истинную причину нежелания Евросоюза принимать Украину

Политика
Медведчук раскрыл истинную причину нежелания Евросоюза принимать Украину

Присоединение Украины к ЕС добавило бы Евросоюзу хаоса, которого и так в избытке. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

В статье для РИА Новости политик отметил, что Брюссель не хотел брать себе на баланс большую и неустроенную страну. Проблема заключалась не в том, что Украина является нищей страной, так как у Киева в распоряжении были природные ресурсы. Дело в том, что ЕС не может справиться с управлением теми, кто уже входит в состав объединения.

«Присоединение еще одной большой страны добавило бы хаоса, которого и так в избытке», — подчеркнул Медведчук.

Бывший депутат Рады ранее сообщил, что Украина могла бы стать мирной страной, если бы Киев выполнил минские договоренности.
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