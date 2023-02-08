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В Турции мчащийся от землетрясения водитель насмерть сбил четырех человек и попал на видео

Происшествия
В Турции мчащийся от землетрясения водитель насмерть сбил четырех человек и попал на видео

Автомобилист пытался покинуть зону землетрясения в Турции и попал в ДТП. В спешке он насмерть сбил четырех человек, еще шестеро пострадали, передает Telegram-канал KP.RU.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как машина несется на огромной скорости по левой полосе, и в какой-то момент водитель не справляется с управлением. Легковушку заносит прямо в толпу на обочине.

Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы поле мощнейшего землетрясения в Турции с 1939 года. Жертвами природной стихии стали более шести тысяч человек, передает телеканал «Царьград». Сейсмологи зафиксировали новые толчки, но уже меньшей интенсивности в центральной части страны. В десяти провинциях действует режим чрезвычайного положения.
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