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Более 400 тонн семян сосны, ели и березы заготовили в Марий Эл в 2022 году

Общество

За прошедший 2022 год в Республике Марий Эл было заготовлено 423 килограмма семян сосны, ели и березы. Эти работы проводились в ходе реализации проекта «Сохранение лесов».

Более 400 тонн семян сосны, ели и березы заготовили в Марий Эл в 2022 году

В январе наступившего 2023 года удалось заготовить еще 30 килограммов. Таким образом, на сегодняшний день в республике имеется накопленный запас 1 089 килограммов семян, сообщает ИА «МедиаПоток». Эта цифра в три раза превышает плановый показатель.

Кроме этого, удалось перевыполнить план по количеству выращенного посадочного материала лесных растений. Сейчас выращено более девяти миллионов сеянцев. Как уточнили в пресс-службе регионального министерства природы, имеющихся запасов хватит на пять лет.
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