Новак подтвердил заключение контрактов на поставку нефтепродуктов из России в феврале

Объемы поставок нефтепродуктов из России на февраль месяц уже законтрактованы, несмотря на введенное странами Евросоюза (ЕС) 5 февраля эмбарго, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
По словам заместителя председателя российского правительства, европейские ограничения не помешали разместить объемы экспорта в феврале. Вместе с тем Россия продолжит наблюдать за развитием ситуации с марта месяца в данном направлении.
Новак отметил, что сейчас нефтяная отрасль страны находится в стабильном состоянии.
Эмбарго на поставки в ЕС российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года. В отношении нефтепродуктов, произведенных в России, запрет начал действовать с 5 февраля 2023 года.