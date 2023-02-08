Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в турецком отеле «для взрослых»

Такое место идеально подойдет тем, кто хочет отдохнуть в тишине и без детей. В отеле была хорошая мебель, чистые номера со стильным дизайном и техникой. Отдыхающим предоставили в пользование два бассейна, спортзал, бесплатный хамам и кондитерскую с видом на море, сообщила девушка в личном блоге на платформе «Дзен»