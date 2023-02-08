Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в турецком отеле «для взрослых»

Впечатлениями от отдыха в отеле «только для взрослых» в Турции поделилась российская тревел-блогерша Саша Коновалова.
Девушка остановилась в гостинице с пометкой «16+» только из любопытства. Она выбрала пятизвездочный отель в Сиде, который открылся в 2020 году и работает по системе «все включено».
Такое место идеально подойдет тем, кто хочет отдохнуть в тишине и без детей. В отеле была хорошая мебель, чистые номера со стильным дизайном и техникой. Отдыхающим предоставили в пользование два бассейна, спортзал, бесплатный хамам и кондитерскую с видом на море, сообщила девушка в личном блоге на платформе «Дзен»
Однако в таком отдыхе есть и минусы — питание не самое разнообразное, не было бара на пляже и отсутствовал импортный алкоголь. В зимний период из основных развлечений предоставили дартс и петанк, сообщила россиянка.