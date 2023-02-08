«Петля зависимости», или Почему трудно выйти из абьюзивных отношений

Говоря об абьюзивных отношениях, разрушающих психику, а то и здоровье жертвы абьюзера, нельзя не сказать, что выбраться из них самостоятельно бывает очень сложно. Причина кроется в так называемой «петле зависимости», рассказала ФАН психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина.
«Так называемую ”петлю зависимости” еще называют “петлей абьюза”. Явление характеризуется тем, что агрессор не уничтожает жертву до конца, но и не отпускает ее», — акцентирует внимание психолог.
Поведение абьюзера нацелено на удержание партнера рядом в максимально угнетенном и зависимом состоянии. И это поведение, рассказывает Анна, можно разделить на четыре этапа:
1. «Медовый месяц» — когда абьюзер может идеализировать жертву, превозносить ее, дарить подарки и быть очень милым.
2. Напряжение — когда какая-то ситуация выводит агрессора из себя. Это может быть любое событие, в том числе никак не связанное с жертвой. Но при этом он, почувствовав стресс, возлагает ответственность на партнера. Его реакциями могут быть обида, придирки, упреки, игнорирование и т.д.
3. Фаза насилия — на этом этапе в ход идут крики, угрозы, скандалы, оскорбления, физическое насилие.
Когда напряжение жертвы достигает пика, партнер в истерике, у него (у нее) нервный срыв, он (она) предпринимает попытки уйти, агрессор успокаивается и переходит в следующую стадию.
4. Примирение. На этом этапе петли абьюзер делает все возможное, чтобы вернуть жертву. Заверяет, что он любит, хочет только хорошего, не знает, что на него нашло, снова может вернуться к этапу «Медовый месяц». Начинается новый виток «петли зависимости».
Вот почему из таких отношений трудно выбраться, понять что к чему. Лучше всего обратиться к помощи извне, чтобы разобраться во всем, заключила травмотерапевт.
Ранее Анна Любушкина рассказала, чем опасен абьюз в отношениях и надо ли с ним бороться.