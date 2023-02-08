«Петля зависимости», или Почему трудно выйти из абьюзивных отношений

2. Напряжение — когда какая-то ситуация выводит агрессора из себя. Это может быть любое событие, в том числе никак не связанное с жертвой. Но при этом он, почувствовав стресс, возлагает ответственность на партнера. Его реакциями могут быть обида, придирки, упреки, игнорирование и т.д.