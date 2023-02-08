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Сбежавший из России Максим Галкин изменился до неузнаваемости

Шоу-бизнес
Сбежавший из России Максим Галкин изменился до неузнаваемости

Юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) предстал перед поклонниками в новом имидже. Сбежавший из России артист изменился до неузнаваемости.

Пародист опубликовал в соцсетях видео с приглашением на свой сольный концерт в Стамбуле. Галкин собирается выступить в турецком городе 14 февраля.

На видео юморист сидит на диване в синих обтягивающих джинсах и бежевой куртке. Кроме того, на этих кадрах телеведущий предстал перед подписчиками с новой прической. Теперь голову Галкина, который почти всегда был брюнетом, украшает копна золотистых волос.

Сбежавший из России Максим Галкин изменился до неузнаваемости

Артист закрыл комментарии к посту, но его образ обсудили в Сети. Пользователи не смогли узнать сбежавшего за границу артиста.

«Галкин вообще не похож на себя»;
«Если бы не голос, не поняла бы, что это Галкин», — пишут комментаторы.

Напомним, юморист покинул Россию почти год назад. Телеведущий пытается зарабатывать на жизнь выступлениями за границей, причем на этих концертах обычно критикует родную страну.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
  • ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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