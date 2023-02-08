Сбежавший из России Максим Галкин изменился до неузнаваемости

На видео юморист сидит на диване в синих обтягивающих джинсах и бежевой куртке. Кроме того, на этих кадрах телеведущий предстал перед подписчиками с новой прической. Теперь голову Галкина, который почти всегда был брюнетом, украшает копна золотистых волос.