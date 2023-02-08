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Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали по обвинению в получении взятки

Происшествия
Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали по обвинению в получении взятки

В Карелии правоохранители задержали главного госинспектора Ростехнадзора. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщил Telegram-канал «112».

Согласно неофициальной версии, у фигуранта были подельники в лице директора и инженера торговой компании. Деньги им передал представитель предприятия, занимающегося лесом.

За 5 миллионов рублей инспектор согласился оформить документы на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха. Отметим, что передача денег в кабинете проходила под контролем оперативников.
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