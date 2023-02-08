Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали по обвинению в получении взятки

В Карелии правоохранители задержали главного госинспектора Ростехнадзора. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщил Telegram-канал «112».
Согласно неофициальной версии, у фигуранта были подельники в лице директора и инженера торговой компании. Деньги им передал представитель предприятия, занимающегося лесом.
За 5 миллионов рублей инспектор согласился оформить документы на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха. Отметим, что передача денег в кабинете проходила под контролем оперативников.