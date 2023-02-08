Международная педагогическая конференция 2023: почему важно принять участие в мероприятии

В этот раз конференция будет проходить один день, однако участников ждет не менее насыщенная программа и интенсивные 20 часов работы. В ходе мероприятия выступят 20 спикеров-экспертов в педагогике, среди которых представители сферы образования из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Италии, Китая, Турции. В формате интерактивных лекций и панельных дискуссий они вместе со слушателями обсудят насущные проблемы современного школьного обучения.