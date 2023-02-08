Международная педагогическая конференция 2023: почему важно принять участие в мероприятии

Сегодняшний мир развивается очень быстро, тенденции сменяют друг друга чуть ли не каждый месяц. Поэтому стоять на месте и придерживаться только классической модели образования — уже не панацея. Проблемы педагогов со всего мира во многом схожи, и сегодня важно объединяться и развиваться вместе.
В конференции «Открытая школа в глобальном мире: ценности, которые нас объединяют» принимают участие учителя, руководители из разных регионов России, а также представители образовательных организаций из других стран: Германии, США, Греции, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Грузии, Испании, Италии, Франции, Польши, Китая и Турции.
В 2023 году конференция пройдет во второй раз. Опыт прошлого года показал успешность выбранного формата. За три дня педагоги прошли экспресс-курс по повышению квалификации, обменялись знаниями с коллегами, определили общие мировые тенденции и способы их правильного применения в образовании.
В этот раз конференция будет проходить один день, однако участников ждет не менее насыщенная программа и интенсивные 20 часов работы. В ходе мероприятия выступят 20 спикеров-экспертов в педагогике, среди которых представители сферы образования из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Италии, Китая, Турции. В формате интерактивных лекций и панельных дискуссий они вместе со слушателями обсудят насущные проблемы современного школьного обучения.
Среди ключевых тем конференции заявлены следующие:
— тихие революции: тренды трансформации школьного образования;
— аксиоматика педагогической геометрии. Инварианты педагогического успеха;
— цифровые трансформации: перспективы и новые возможности развития традиционного образования (на примере Германии);
— тенденции развития высшего образования в эпоху пандемии COVID-19;
— инклюзивное образование и дидактическая интеграция в итальянской школе.
Вторая Международная педагогическая конференция пройдет 20 февраля 2023 года в отеле Lotte в Москве. Принять участие можно очно и онлайн. Подробности на сайте.