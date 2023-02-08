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Международная педагогическая конференция 2023: почему важно принять участие в мероприятии

Общество
Международная педагогическая конференция 2023: почему важно принять участие в мероприятии

Сегодняшний мир развивается очень быстро, тенденции сменяют друг друга чуть ли не каждый месяц. Поэтому стоять на месте и придерживаться только классической модели образования — уже не панацея. Проблемы педагогов со всего мира во многом схожи, и сегодня важно объединяться и развиваться вместе.

В конференции «Открытая школа в глобальном мире: ценности, которые нас объединяют» принимают участие учителя, руководители из разных регионов России, а также представители образовательных организаций из других стран: Германии, США, Греции, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Грузии, Испании, Италии, Франции, Польши, Китая и Турции.

В 2023 году конференция пройдет во второй раз. Опыт прошлого года показал успешность выбранного формата. За три дня педагоги прошли экспресс-курс по повышению квалификации, обменялись знаниями с коллегами, определили общие мировые тенденции и способы их правильного применения в образовании.

В этот раз конференция будет проходить один день, однако участников ждет не менее насыщенная программа и интенсивные 20 часов работы. В ходе мероприятия выступят 20 спикеров-экспертов в педагогике, среди которых представители сферы образования из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Италии, Китая, Турции. В формате интерактивных лекций и панельных дискуссий они вместе со слушателями обсудят насущные проблемы современного школьного обучения.

Международная педагогическая конференция 2023: почему важно принять участие в мероприятии

Среди ключевых тем конференции заявлены следующие:

— тихие революции: тренды трансформации школьного образования;

— аксиоматика педагогической геометрии. Инварианты педагогического успеха;

— цифровые трансформации: перспективы и новые возможности развития традиционного образования (на примере Германии);

— тенденции развития высшего образования в эпоху пандемии COVID-19;

— инклюзивное образование и дидактическая интеграция в итальянской школе.

Вторая Международная педагогическая конференция пройдет 20 февраля 2023 года в отеле Lotte в Москве. Принять участие можно очно и онлайн. Подробности на сайте.
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