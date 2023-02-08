Айза назвала себя причиной распада коллектива CENTR

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай вспомнила, как прекратил свое существование известный в нулевых рэп-коллектив CENTR. Знаменитость назвала себя причиной распада группы.
Участниками коллектива CENTR был муж Айзы Гуф, а также Птаха и Slim. Тогда бизнесвумен оказывала сильное влияние на супруга, но была в натянутых отношениях с Птахой.
«CENTR распался из-за меня. Я хотела, чтобы там были только Гуф и Slim, но ничего для этого не делала. Они сами пересрались», — рассказала Айза в шоу Кирилла Фокина-Сазонова «На связующих» на Rutube.
В итоге группа распалась несколько лет назад. В нулевых Гуфа и Айзу считали одной из самых красивых пар шоу-бизнеса. Девушка ездила на гастроли вместе с избранником, а он посвящал ей трогательные песни. У пары родился сын Сэм.
Сейчас между Гуфом и Айзой натянутые отношения. Бизнесвумен общается с ним только на тему жизни общего сына. Недавно рэпер женился и снова стал отцом.