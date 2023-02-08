Айза назвала себя причиной распада коллектива CENTR

В итоге группа распалась несколько лет назад. В нулевых Гуфа и Айзу считали одной из самых красивых пар шоу-бизнеса. Девушка ездила на гастроли вместе с избранником, а он посвящал ей трогательные песни. У пары родился сын Сэм.