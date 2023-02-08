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WP: американская разведка подозревает Китай в шпионаже посредством аэростатов

Армия
WP: американская разведка подозревает Китай в шпионаже посредством аэростатов

Разведывательное сообщество США подозревает китайских военных в систематическом шпионаже за объектами в других странах с помощью аэростатов.

Об этом пишет издание The Washington Post (WP). По сведениям его авторов, американская разведка полагает, что таким образом Китай использует воздушные шары как минимум в течение нескольких последних лет.

Ранее RT сообщил, что Пекин отклонил заявку Вашингтона на разговор министров обороны двух держав о сбитом над атлантическим побережьем США китайском аэростате.
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