WP: американская разведка подозревает Китай в шпионаже посредством аэростатов

Разведывательное сообщество США подозревает китайских военных в систематическом шпионаже за объектами в других странах с помощью аэростатов.
Об этом пишет издание The Washington Post (WP). По сведениям его авторов, американская разведка полагает, что таким образом Китай использует воздушные шары как минимум в течение нескольких последних лет.
Ранее RT сообщил, что Пекин отклонил заявку Вашингтона на разговор министров обороны двух держав о сбитом над атлантическим побережьем США китайском аэростате.