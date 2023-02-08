Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов из Подмосковья

Певец и композитор Дмитрий Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов в Подмосковье. Мероприятие для учащихся детских школ искусств, музыкальных колледжей, а также для лучших солистов и коллективов городского округа прошло в Истре.
Артист оценил подготовку юных талантов и поделился с ними профессиональными советами. В рамках урока Маликов раскрыл некоторые секреты мастерства.
Певец отметил, что в Истре очень сильная школа. Например, композитора восхитили два номера, представленных подрастающими музыкантами. Артист выделил девочку, игравшую на кларнете, и мальчика, показавшего мастерство за роялем.
«Просто у меня даже нет замечаний: темп быстрый, наизусть играют. Я порадовался», — цитирует Маликова телеканал «360».
После таких открытых уроков певец остается на связи с юными талантами. Композитор продолжает поддерживать представителей подрастающего поколения на творческом пути.