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Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов из Подмосковья

Общество
Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов из Подмосковья

Певец и композитор Дмитрий Маликов провел открытый урок музыки для юных талантов в Подмосковье. Мероприятие для учащихся детских школ искусств, музыкальных колледжей, а также для лучших солистов и коллективов городского округа прошло в Истре.

Артист оценил подготовку юных талантов и поделился с ними профессиональными советами. В рамках урока Маликов раскрыл некоторые секреты мастерства.

Певец отметил, что в Истре очень сильная школа. Например, композитора восхитили два номера, представленных подрастающими музыкантами. Артист выделил девочку, игравшую на кларнете, и мальчика, показавшего мастерство за роялем.

«Просто у меня даже нет замечаний: темп быстрый, наизусть играют. Я порадовался», — цитирует Маликова телеканал «360».

После таких открытых уроков певец остается на связи с юными талантами. Композитор продолжает поддерживать представителей подрастающего поколения на творческом пути.
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