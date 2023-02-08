Нутрициолог Квашина назвала самый полезный для сердца и сосудов вид шоколада

Основным ингредиентом лакомства является какао, которое содержит минералы и витамины В1, В3, А, Е, С. Также в состав вещества входят биофлавоноиды — они препятствуют возникновению рака, положительно влияют на мозговой кровоток и память. В горьком шоколад содержится не менее 70% какао, что делает его самым полезны лакомством.