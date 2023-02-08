Нутрициолог Квашина назвала самый полезный для сердца и сосудов вид шоколада

Разные виды шоколада могут оказать как благотворное, так и негативное влияние на здоровье человека. Подробно об этом рассказала нутрициолог Лидия Квашина.
Основным ингредиентом лакомства является какао, которое содержит минералы и витамины В1, В3, А, Е, С. Также в состав вещества входят биофлавоноиды — они препятствуют возникновению рака, положительно влияют на мозговой кровоток и память. В горьком шоколад содержится не менее 70% какао, что делает его самым полезны лакомством.
«Горький шоколад — самый полезный для здоровья, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает умственную работоспособность», — подчеркнула специалист в комментарии изданию «Спорт-экспресс».
На втором месте оказался темный шоколад. Самым нежелательным в рационе стало белое лакомство, в основе которого нет какао. Белый шоколад однозначно вреден из-за большого количества быстрых углеводов, отметила нутрициолог.