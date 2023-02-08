Названы первые и главные симптомы рака прямой кишки

Чаще всего такой недуг диагностируют у мужчин и женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Однако в некоторых случаях он развивается раньше. К наиболее распространенным симптомам рака относятся появление крови в кале, запор, боли в области прямой кишки, потеря веса, анемия и чувство «инородного тела», рассказали врачи в Telegram-канале «ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО».