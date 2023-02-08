Названы первые и главные симптомы рака прямой кишки

Какие симптомы могут свидетельствовать о развитии рака прямой кишки, рассказали российские медики.
Чаще всего такой недуг диагностируют у мужчин и женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Однако в некоторых случаях он развивается раньше. К наиболее распространенным симптомам рака относятся появление крови в кале, запор, боли в области прямой кишки, потеря веса, анемия и чувство «инородного тела», рассказали врачи в Telegram-канале «ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО».
Во многих случаях такой вид злокачественной опухоли возникает у тех, кто употребляет много копченостей, а также жирной и соленой пищи. Впоследствии у таких людей имеются проблемы со стулом. Полипы прямой кишки, хронические проктиты и трещины заднего прохода также могут спровоцировать рак, если с ними не бороться.