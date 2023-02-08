Медведчук: Украина могла бы стать нейтральной страной при реализации Минских соглашений

Украина могла бы стать нейтральной страной в случае реализации Киевом условий Минских соглашений, однако НАТО не устраивал такой сценарий, заявил украинский политик Виктор Медведчук.
В своей статье для РИА Новости бывший депутат Рады отметил, что украинская политика могла бы поменять свой ландшафт при выполнении минских договоренностей. Тогда прозападные партии ушли бы в оппозицию.
«Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО», — подчеркнул Медведчук.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс раскололся в вопросе ускоренного принятия Украины.