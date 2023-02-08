Аферист убедил жителя Подмосковья перевести ему 1,5 млн рублей и поджечь отделение банка

Мошенник лишил жителя Подмосковья 1,5 млн рублей и заставил пойти на преступление. Жертвой злоумышленника стал 48-летний житель деревни Поречье, расположенной недалеко от Рузы, пишет Telegram-канал Baza.
Мужчине позвонил якобы «сотрудник службы безопасности банка» и убедил взять кредит, чтобы сохранить все его накопления. Жертва поверила и перевела почти 1,5 млн рублей мошеннику.
Кроме того, аферист сказал, что мужчине необходимо поджечь офис банка. Злоумышленник прислал инструкцию, как сделать «коктейль Молотова». Полицейские задержали гражданина, когда он пришел в отделение финансового учреждения и бросил бутылку с зажигательной смесью, вызвав пожар.