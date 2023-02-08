Аферист убедил жителя Подмосковья перевести ему 1,5 млн рублей и поджечь отделение банка

Кроме того, аферист сказал, что мужчине необходимо поджечь офис банка. Злоумышленник прислал инструкцию, как сделать «коктейль Молотова». Полицейские задержали гражданина, когда он пришел в отделение финансового учреждения и бросил бутылку с зажигательной смесью, вызвав пожар.