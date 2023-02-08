Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международную арену

Олимпийские комитеты стран Скандинавии не поддержали возвращение российских спортсменов на международные турниры.
Пресс-служба Олимпийского комитета Швеции опубликовала заявление, в котором озвучила совместную позицию стран Скандинавии по недопуску россиян и белорусов к участию в международных турнирах. Они по-прежнему выступают против допуска спортсменов из двух государств к соревнованиям.
«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.
Под заявлением Олимпийского комитета Швеции подписались Норвегия, Исландия, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Финляндия, а также Аландские острова, сообщает «360».
В конце февраля 2022 года российских и белорусских спортсменов стали массово отстранять от международных турниров. Недопуск к соревнованиям связан с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.