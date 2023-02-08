Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международную арену

Пресс-служба Олимпийского комитета Швеции опубликовала заявление, в котором озвучила совместную позицию стран Скандинавии по недопуску россиян и белорусов к участию в международных турнирах. Они по-прежнему выступают против допуска спортсменов из двух государств к соревнованиям.