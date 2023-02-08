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Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международную арену

Спорт
Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международную арену

Олимпийские комитеты стран Скандинавии не поддержали возвращение российских спортсменов на международные турниры.

Пресс-служба Олимпийского комитета Швеции опубликовала заявление, в котором озвучила совместную позицию стран Скандинавии по недопуску россиян и белорусов к участию в международных турнирах. Они по-прежнему выступают против допуска спортсменов из двух государств к соревнованиям.

«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

Под заявлением Олимпийского комитета Швеции подписались Норвегия, Исландия, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Финляндия, а также Аландские острова, сообщает «360».

В конце февраля 2022 года российских и белорусских спортсменов стали массово отстранять от международных турниров. Недопуск к соревнованиям связан с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.
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