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Bloomberg: жители Германии плохо исполняют рекомендации по экономии газа

Экономика
Bloomberg: жители Германии плохо исполняют рекомендации по экономии газа

Жители Германии недостаточно эффективно экономят газ, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценку директора энергетического регулятора BNetzA Клауса Мюллера.

Эксперт утверждает, что экономия в потреблении газа за последнюю неделю января составила 8,6% в сравнении с показателями предыдущего года. При этом местное правительство ранее ставило цель снизить потребление газа минимум на 20%.

Интересы жителей Германии стали расходиться с политикой правительства в энергосфере и других областях. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее в новогоднем обращении обещал поддерживать Украину вопреки интересам населения, передает «ФедералПресс».
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