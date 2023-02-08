Пересмотр выплаты пособий для безработных в России вызвал несогласие у профсоюзов

Так, Кузьмина в своем обращении указала на необоснованность того, что пособие по безработице на внутреннем рынке не зависит от стажа и выплачивается не более шести месяцев. Она также добавила, что для граждан страны с высоким показателем нужно увеличивать размер соответствующих выплат в случае потери места труда, минимум, до уровня МРОТ.