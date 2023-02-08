Пересмотр выплаты пособий для безработных в России вызвал несогласие у профсоюзов

Порядок выплаты денежных пособий для безработных граждан страны в настоящее время нарушает принципы социальной справедливости, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.
Журналисты портала также уточнили, что профсоюзная сторона «в целом поддержала» вышеуказанный законопроект. Однако у объединения возникли определенные замечания к его тексту.
Так, Кузьмина в своем обращении указала на необоснованность того, что пособие по безработице на внутреннем рынке не зависит от стажа и выплачивается не более шести месяцев. Она также добавила, что для граждан страны с высоким показателем нужно увеличивать размер соответствующих выплат в случае потери места труда, минимум, до уровня МРОТ.