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Артистов-иноагентов предложили лишить авторских прав

Общество
Артистов-иноагентов предложили лишить авторских прав

Основатели проекта «Песня на войне» предложили лишить артистов-иноагентов авторских прав и официально признать их творчество народным. Генпродюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков призвал рассмотреть инициативу на законодательном уровне.

«Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов», — уточнил Крючков РИА Новости.

Признание творчества иноагентов народным автоматически лишит их авторских прав. В этом случае песни артистов смогут исполнять третьи лица, сообщает газета «Культура».
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