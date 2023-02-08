Артистов-иноагентов предложили лишить авторских прав

Основатели проекта «Песня на войне» предложили лишить артистов-иноагентов авторских прав и официально признать их творчество народным. Генпродюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков призвал рассмотреть инициативу на законодательном уровне.
«Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов», — уточнил Крючков РИА Новости.
Признание творчества иноагентов народным автоматически лишит их авторских прав. В этом случае песни артистов смогут исполнять третьи лица, сообщает газета «Культура».