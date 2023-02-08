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Автор China Daily допустил уход ЕС от влияния США в случае смягчения санкций против России

Политика
Автор China Daily допустил уход ЕС от влияния США в случае смягчения санкций против России

Евросоюз уйдет от влияния США в случае ослабления антироссийских ограничений. Так считает аналитик China Daily.

По его словам, спровоцировавший кризис официальный Вашингтон стал коммерческим и стратегическим выгодополучателем. Однако зависимость «марионетки» ЕС от топлива из РФ при этом не стала меньше.

«...Евросоюзу стоит тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью», — посоветовал обозреватель.

Ранее появилась информация о скором дефиците бензина в Нью-Йорке и части американского Восточного побережья. По информации Bloomberg, это может произойти уже летом. К такой ситуации приведут европейские рестрикции, направленные против Москвы.
China Daily ЕС санкции россия США
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