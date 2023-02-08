Число жертв землетрясения в Турции выросло до 6234

Стихия накрыла регион утром 6 февраля. Подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали на юго-востоке Турции. Землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Власти объявили семидневный общенациональный траур по жертвам трагедии.