Число жертв землетрясения в Турции выросло до 6234

Мощнейшее землетрясение в Турции унесло жизни 6234 человек, ранения получили 37 011 граждан, сообщает РИА Новости.
Стихия накрыла регион утром 6 февраля. Подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали на юго-востоке Турции. Землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Власти объявили семидневный общенациональный траур по жертвам трагедии.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщал RT. В пострадавшую от мощных землетрясений Турцию прибыло более 100 российских спасателей.