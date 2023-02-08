В Госдуме предложили средство реабилитации участников СВО

Вчера был День российского бизнес-образования. Его концепт был предложен пять лет назад одним из крупных образовательных центров, стоявшим у истоков образовательных программ под запросы бизнеса.
В текущих политических условиях бизнес-образование приобретает новую ценность. Отечественная экономика испытывает беспрецедентное давление на финансовых рынках и рынках сбыта. С марта прошлого года в каждой отрасли экономики были практически в ручном режиме пересобраны логистические и технологические цепочки.
В зоне высоких рисков оказался малый бизнес. Правительство совместно с Государственной Думой приняли три пакета антисанкционных законов, в основе которых поддержка всех отраслей экономики и их стимулирование. Экономике удалось сохранить баланс, переориентироваться и где-то даже укрепить партнерские связи.
Депутат Государственной думы Сергей Алтухов считает, что для экономического роста нужна крепка почва под ногами для расширения субъектов малого предпринимательства.
«Уверен, что эту задачу как раз может помочь решить бизнес-образование и государственные инвестиции в стратапы в виде заемных средств, выделяемых на льготных условиях. Особенно актуальным считаю создание таких программ для ветеранов боевых действий и участников СВО. Много общаюсь с ребятами, прошедшими СВО. На законодательном уровне закреплена возможность возвращения на место работы, с которого по мобилизации или добровольцами уходили выполнять боевые задачи».
Также Сергей Алтухов отметил, что приобретенный опыт участников СВО показывает, что они «переросли» свои гражданские должности
«Боевые условия актуализировали в них предпринимательские качества: инициативу, смелость брать на себя ответственность за судьбы людей, нестандартный подход к решению задач. Теперь им необходимо дать «удочку», чтобы реализоваться в новых условиях. Нам нужны целевые программы бизнес-образования для участников СВО. Думаю, что инфраструктура для этого есть в каждом регионе».
Политик считает, что В Краснодарском крае, например, есть региональная «Школа молодого предпринимателя» для тех, кто только планирует начать собственное дело, начинающих бизнесменов и самозанятых. На ее базе возможно было бы запустить бизнес-акселератор для ветеранов СВО.
По его мнению, для запуска бизнеса можно использовать заемные средства региональных Фондов поддержки предпринимательства и Фона промышленности.
«Считаю, что мы должны поддерживать ребят, отстаивающих интересы нашей страны, не только, когда они на передовой, но и когда они возвращаются. Бизнес-образование и поддержка экономических инициатив может стать хорошим средством психологической реабилитации наших военных» — пояснил депутат Государственной думы.
Напомним, более сотни видов разрешений для бизнеса продлили в России.