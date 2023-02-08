В Госдуме предложили средство реабилитации участников СВО

Политик считает, что В Краснодарском крае, например, есть региональная «Школа молодого предпринимателя» для тех, кто только планирует начать собственное дело, начинающих бизнесменов и самозанятых. На ее базе возможно было бы запустить бизнес-акселератор для ветеранов СВО.