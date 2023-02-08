Ученый из США назвал возможную причину землетрясения в Турции

На ресурсе Phys.org появилась публикация об исследовании геофизика из Техасского университета (США) Цзюньлиня Хуа относительно состояния земной мантии под Турцией.
Ученый проанализировал, как сейсмические волны проходят сквозь тектонические породы, залегающие под территорией Турции. Интенсивность их распространения зависит от плотности среды. Так, сквозь базальт волны могут проходить со скоростью до семи километров в секунду, а через глину не быстрее, чем один-два километра в секунду. По данным Хуа, прямо под Турцией расположена неоднородная тектоническая плита, которая имеет участки, через которые ударные волны идут несколько медленнее, сообщает Life.
Предположительно это указывает на то, что в этих местах породы более жидкие, чем то, что над ними и под ними. Данный частичный расплав залегает примерно на 150-километровой глубине. Возможно, конвекция, когда более горячие массы поднимаются выше, а более холодные идут вниз, способна провоцировать землетрясения.