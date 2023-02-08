Ученый из США назвал возможную причину землетрясения в Турции

Предположительно это указывает на то, что в этих местах породы более жидкие, чем то, что над ними и под ними. Данный частичный расплав залегает примерно на 150-километровой глубине. Возможно, конвекция, когда более горячие массы поднимаются выше, а более холодные идут вниз, способна провоцировать землетрясения.