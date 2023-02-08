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Жительница Ефремова не может найти 24-летнюю дочь после взрыва газа в пятиэтажке под Тулой

Происшествия
Жительница Ефремова не может найти 24-летнюю дочь после взрыва газа в пятиэтажке под Тулой

Мать не может найти 24-летнюю дочь после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области. Девушка проживала в квартире на четвертом этаже с 26-летним мужчиной. Именно там мог произойти взрыв. Самого молодого человека доставили в тяжелом состоянии в больницу, сообщает Telegram-канал «112».

Женщина обзвонила все медучреждения, ознакомилась со списками людей, размещенных во временных пунктах проживания, но не нашла дочь. По последним данным, жертвами взрыва стали пять человек. Личность одной погибшей не установлена. Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия.
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