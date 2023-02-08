Жительница Ефремова не может найти 24-летнюю дочь после взрыва газа в пятиэтажке под Тулой

Мать не может найти 24-летнюю дочь после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области. Девушка проживала в квартире на четвертом этаже с 26-летним мужчиной. Именно там мог произойти взрыв. Самого молодого человека доставили в тяжелом состоянии в больницу, сообщает Telegram-канал «112».