Казанского педагога сделали амбассадором Всероссийского форума классных руководителей

Учитель из города Казань Ерлан Аймаганбетов выбран амбассадором Всероссийского форума классных руководителей. Всего на мероприятие съехались около 1,5 тысячи учителей со всех субъектов РФ.
Как пишет издание «KAZANFIRST», в главном городе РТ Аймаганбетов уже 5 лет ведет информатику в школе №129 Приволжского района. В столицу Татарстана он переехал из Оренбургской области в 2018 году.
Для участия в конкурсе кандидатам следовало пройти пять этапов: заполнить заявление, ответить на вопросы анкетирования и тестирования, успешно выполнить задания тренажера с кейс-ситуациями из педагогической работы и оформить видеовизитку. По словам Ерлана Аймаганбетова, классный руководитель должен понимать школьников, участвовать в их воспитательном процессе, контролировать их психическое, физическое, нравственное состояния.
Мероприятие состоялось в Москве. Два дня учителя принимали участие в круглых столах, дискуссиях и мастер-классах, а также рассматривали актуальные методики образования и воспитания, рассуждали о формировании образа современного клaссного руководителя.