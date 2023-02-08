Казанского педагога сделали амбассадором Всероссийского форума классных руководителей

Для участия в конкурсе кандидатам следовало пройти пять этапов: заполнить заявление, ответить на вопросы анкетирования и тестирования, успешно выполнить задания тренажера с кейс-ситуациями из педагогической работы и оформить видеовизитку. По словам Ерлана Аймаганбетова, классный руководитель должен понимать школьников, участвовать в их воспитательном процессе, контролировать их психическое, физическое, нравственное состояния.