Алкоголик избил пятимесячную дочь из-за исчезновения жены под Хабаровском

В Амурске полицейские задержали мужчину. Злоумышленника арестовали на пять суток после избиения пятимесячной дочери, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Ранее 20-летней матери малышки пришло на карту детское пособие. Безработная девушка потратила часть денег себе на пиво и водку для мужа. Ночью, когда спиртное закончилось, мать ушла в магазин, ничего не сказав мужу.
Злоумышленник, который является также наркоманом, начал искать супругу. Не найдя ее, садист накинулся с кулаками на малышку.
В Челябинской области мужчина избил 11-летнюю падчерицу. Он нанес ей побои на глазах ее подруг, сообщило издание URA.RU.