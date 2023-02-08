Историк Хатчинсон перечеркнул сообщения СМИ об эффекте речи Байдена в Конгрессе США

По его мнению, речь американского лидера оказалась достойной только по меркам самого Байдена. Эксперт в свою очередь сравнил его со «стоящей на задних лапах собакой». Помимо этого, историк напомнил, что даже спичи предшественника Дональда Трампа «несильно влияли на ситуацию».