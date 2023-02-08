Историк Хатчинсон перечеркнул сообщения СМИ об эффекте речи Байдена в Конгрессе США

Выступление президента США Джо Байдена перед членами местного конгресса не принесет должного эффекта. Так считает историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон.
По его мнению, речь американского лидера оказалась достойной только по меркам самого Байдена. Эксперт в свою очередь сравнил его со «стоящей на задних лапах собакой». Помимо этого, историк напомнил, что даже спичи предшественника Дональда Трампа «несильно влияли на ситуацию».
«Речь (президента) не будет иметь никакого эффекта, хотя чирлидеры в СМИ пытаются добиться того, чтобы он был», — спрогнозировал Хатчинсон в беседе с РИА Новости.
Ранее своей оценкой выступления Байдена поделился и Трамп. По его словам, действующий глава США показался ему «очень злым». На этом фоне бывший американский лидер порекомендовал своему преемнику «остыть». Подробностями поделились корреспонденты «360».