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Женщина угрожала зарезать пятилетнюю дочь на автовокзале в Уфе

Происшествия
Женщина угрожала зарезать пятилетнюю дочь на автовокзале в Уфе

Женщина угрожала убить дочь после просьбы покинуть комнату охраны на вокзале в Уфе, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Она приехала в столицу Башкирии поздно ночью, ребенок сильно устал и хотел спать. Тогда мать решила уложить девочку прямо в служебном помещении, где сидит охрана. Сотрудники вокзала не одобрили ее решение и попросили покинуть помещение. Тогда женщина достала нож и заявила, что убьет ребенка, если ее выгонят.

Полицейские пытались два часа успокоить разбушевавшуюся мать. В итоге у нее силой отобрали нож и доставил в участок. Дочь передали бабушке.
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