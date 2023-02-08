Женщина угрожала зарезать пятилетнюю дочь на автовокзале в Уфе

Она приехала в столицу Башкирии поздно ночью, ребенок сильно устал и хотел спать. Тогда мать решила уложить девочку прямо в служебном помещении, где сидит охрана. Сотрудники вокзала не одобрили ее решение и попросили покинуть помещение. Тогда женщина достала нож и заявила, что убьет ребенка, если ее выгонят.