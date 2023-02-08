Годовой прирост экспорта морепродуктов из России в Китай составил 48,2%

Россия за 2022 год поставила в Китай на 48,2% больше морепродуктов, чем годом ранее. Информацию о взаимодействии двух стран предоставил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский в беседе с РИА Новости.
Специалист рассказал, что до этого обмен товарами во многих сферах был затруднен из-за коронавирусных таможенных ограничений, установленных китайским правительством. Российским поставщикам приходилось менять логистические цепочки и подстраиваться под требования.
После снятия ограничений произошел рост, который Дахновский объяснил «отыгрыванием» накопленного потенциала. Послабление состояло в упрощении поставок замороженной продукции.