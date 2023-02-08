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Россия направила самолет МЧС с гуманитарным грузом в Иран

Происшествия
Россия направила самолет МЧС с гуманитарным грузом в Иран

В Иран вылетел самолет МЧС России. На борту находится гуманитарный груз. Российское правительство распорядилось доставить 35 тонн помощи, в которую входят сахар, мука, палатки, одеяла и даже мобильная электростанция, сообщило РИА Новости.

Поводом для отправки борта стало землетрясение в Иране 28 января. Жертвами стихии стали не менее трех человек.

В начале февраля мощные подземные толчки были зарегистрированы в Турции. Количество погибших превысило 5 тысяч граждан. Число раненых составляет более 22 тысяч человек, сообщил канал «Царьград».
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