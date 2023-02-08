Полиция Саранска ищет похитителя дорогого виски

Сотрудники УМВД России по Мордовии расследуют кражу элитного алкоголя из магазина в Саранске.
В отдел полиции с жалобой на пропажу двух бутылок дорогого импортного виски обратились владельцы одного из саранских сетевых магазинов, расположенного на улице Комарова. Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения в супермаркете. С их помощью удалось составить общее представление о внешнем виде подозреваемого правонарушителя, сообщают «Известия Мордовии».
Уточняется, что речь идет о худощавом молодом человеке не старше 20 лет среднего роста. На нем была желтая куртка с белыми фрагментами, черные кроссовки и темные спортивные брюки с белыми полосами. Поиски продолжаются.