Полиция Саранска ищет похитителя дорогого виски

В отдел полиции с жалобой на пропажу двух бутылок дорогого импортного виски обратились владельцы одного из саранских сетевых магазинов, расположенного на улице Комарова. Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения в супермаркете. С их помощью удалось составить общее представление о внешнем виде подозреваемого правонарушителя, сообщают «Известия Мордовии».