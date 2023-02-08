Власти Египта изменили правила продажи алкоголя туристам в магазинах duty free

Новые правила продажи алкоголя начали действовать в Египте. Туристам, желающим приобрести спиртное в магазинах duty free, придется заплатить налог.
В течение 48 часов после прибытия путешественники могут купить до двух литров алкогольных напитков и два блока сигарет. Стоимость покупки должна составить не более 200 долларов. Лимит на алкоголь увеличивается при условии уплаты 1% таможенного налога (не менее 13 долларов за литр).
К тому же увеличен лимит освобождения от обложения налогами личных вещей путешественников с 10 до 15 тысяч египетских фунтов (35 тысяч рублей). При выходе из аэропорта путешественников могут попросить предъявить багаж для досмотра на сканере и в ручном формате.