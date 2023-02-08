Власти Египта изменили правила продажи алкоголя туристам в магазинах duty free

К тому же увеличен лимит освобождения от обложения налогами личных вещей путешественников с 10 до 15 тысяч египетских фунтов (35 тысяч рублей). При выходе из аэропорта путешественников могут попросить предъявить багаж для досмотра на сканере и в ручном формате.