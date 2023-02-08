МИД России сообщил, сколько людей отказались от российского гражданства в 2022 году

Число россиян, отказавшихся от гражданства РФ в 2022 году, составило 4306 человек, сообщили в департаменте информации и печати МИД России.
Количество человек, которые за год отказались от российского гражданства, в 2022 году стало самым большим за последние три года. Однако этот показатель так и не смог превысить число 2019 года, когда от паспорта РФ отказались 4356 раз, передает РБК.
Ведомство отметило, что в период 2020-2021 годов выходов из российского гражданства было меньше в связи с пандемией COVID-19. Многие государства закрывали свои границы для иностранцев. Статистика получений паспортов РФ за рубежом остается неизменной.