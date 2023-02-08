Эксперт Мария Фесенко рассказала, чем грозит использование общественного Wi-Fi

Использование бесплатного общественного Wi-Fi может быть опасно, поскольку с его помощью злоумышленники могут украсть важные данные. Об этом рассказала эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко.
По словам специалиста, как только пользователь подключается к общественной сети, он становится «видимым» для атак злоумышленников. Это грозит перехватом важных данных.
«Например, логин и пароль для доступа в банк-клиент», — уточнила Фесенко в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт отметила, что многие не любят, когда при подключении к бесплатному Wi-Fi просят авторизоваться через почту или номер телефона. Однако на самом деле чем больше таких требований, тем выше безопасность сети.
Чтобы обезопаситься от атак хакеров, Фесенко рекомендует убедиться, что сеть не является имитацией общественной точки доступа. Киберэксперт пояснила, что в названии сети не должно быть чего-то подозрительного, например, лишних символов или цифр вместо букв, передает телеканал «360».
Также при использовании общественного Wi-Fi безопаснее подключаться через платный и проверенный VPN-сервис. Кроме того, Фесенко призывает при использовании общественных точек не заходить на сайты, на которых нужно вводить конфиденциальную информацию, особенно пароль от онлайн-банка.