Эксперт Мария Фесенко рассказала, чем грозит использование общественного Wi-Fi

Также при использовании общественного Wi-Fi безопаснее подключаться через платный и проверенный VPN-сервис. Кроме того, Фесенко призывает при использовании общественных точек не заходить на сайты, на которых нужно вводить конфиденциальную информацию, особенно пароль от онлайн-банка.