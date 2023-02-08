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Зачем чиновники ЕС признались в прямой поддержке иноагентов, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Зачем чиновники ЕС признались в прямой поддержке иноагентов, расскажут в «Патриоте»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз содержит российские СМИ–иноагенты, чтобы разрушить Российскую Федерацию.

«Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике», - признал Боррель выступая на конференции ЕС.

Также глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что запрещая работу независимых от ЕС российских СМИ в Европе, Евросоюз тем самым не нападает на свободу слова, а защищает ее.

Зачем чиновники ЕС признались в прямой поддержке иноагентов? Смогут ли теперь иноагенты убеждать публику в своей объективности? В каких странах сегодня самые жесткие законы в отношении СМИ? Можно ли называть страны Запада либеральными диктатурами и почему? Джо Байден пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется для победы» - то есть, Украина должна быть уничтожена? Зеленский собрался с визитом в Брюссель – а вернется?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- Юрий Сергеевич Самонкин, политолог, президент АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив»;

- Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews.

Эфир состоится 8 февраля, в среду, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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