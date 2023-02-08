Зачем чиновники ЕС признались в прямой поддержке иноагентов, расскажут в «Патриоте»

Зачем чиновники ЕС признались в прямой поддержке иноагентов? Смогут ли теперь иноагенты убеждать публику в своей объективности? В каких странах сегодня самые жесткие законы в отношении СМИ? Можно ли называть страны Запада либеральными диктатурами и почему? Джо Байден пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется для победы» - то есть, Украина должна быть уничтожена? Зеленский собрался с визитом в Брюссель – а вернется?