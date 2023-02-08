Сейсмолог Люсина предупредила, что сдвиг Аравийской плиты грозит новыми землетрясениями

Угрозу от смещения Аравийской плиты при землетрясении в Турции оценила кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина.
Сейсмическая активность распространится на другие части плиты из-за смещения Аравийской платформы от Анатолийской на три метра. Это объясняется сбросом напряжения на одной части плиты, объяснила Люсина в беседе с РБК.
«Соответственно, вся плита стала активной», — подчеркнула физик.
Перераспределение напряжений может привести к новым землетрясениям на довольно удаленных территориях, предупредила Люсина.
В результате стихийного бедствия 6 февраля в Турции и Сирии погибли более 7,7 тыс. человек, пишет газета «Петербургский дневник».