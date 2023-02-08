Полицейские в подмосковном Клину задержали подозреваемого в 11 ограблениях рецидивиста

Как пишет издание «Вести Подмосковья», по версии следствия, за прошедшие два месяца фигурант совершил шесть краж и пять грабежей на общую сумму порядка 100 000 рублей. Преступник заходил в различные магазины, брал корзину и отправлялся в торговый зал. Там он клал в корзину и карманы спиртное, еду и косметику, а после намеревался пронести товары мимо кассы.