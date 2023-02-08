Полицейские в подмосковном Клину задержали подозреваемого в 11 ограблениях рецидивиста

Правоохранители в Клину Московской области задержали 40-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за кражи и грабежи. Спокойно мужчине не жилось, и он снова начал промышлять противозаконными способами.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», по версии следствия, за прошедшие два месяца фигурант совершил шесть краж и пять грабежей на общую сумму порядка 100 000 рублей. Преступник заходил в различные магазины, брал корзину и отправлялся в торговый зал. Там он клал в корзину и карманы спиртное, еду и косметику, а после намеревался пронести товары мимо кассы.
В пяти эпизодах его замысел разгадали сотрудники торговой точки и пытались поймать похитителя, однако тому удавалось скрыться. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по факту кражи и грабежа, которые объединили в одно производство. Клинский горсуд заключил подозреваемого под стражу.