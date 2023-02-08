Сокращение импорта из стран Центральной Азии привело к подорожанию лука в России на треть

С прошлого февраля в оптовом секторе стоимость лука повысилась на 28,7%, составив 19,3 рубля за килограмм. В то же время остальные продукты подешевели: цена капусты упала на 58,6% (до 12,7 рубля за килограмм), картофеля — на 37,3% (до 17,2 рубля), свеклы — на 28,8% (до 15,8 рубля), моркови — на 20,4% (до 18,8 рубля).