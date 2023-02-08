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Конгрессвумен Грин высмеяла Байдена при помощи белого шара перед выступлением президента

Политика
Конгрессвумен Грин высмеяла Байдена при помощи белого шара перед выступлением президента

Член Палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин высмеяла американского президента Джо Байдена, взяв с собой в конгресс белый шарик.

Политик сделала отсылку к китайскому аэростату, который пересек канадскую границу и появился в воздушном пространстве США. По словам представителей КНР, шар использовался для метеорологических исследований, однако американцы все равно решили уничтожить его над Атлантическим океаном.

«Просто невинный шарик, все», — сказала Марджори Тейлор Грин, успокаивая собравшихся.

Ранее сообщалось, что Байден выступил перед конгрессом и призвал американцев сплотиться для «победы» над Китаем.
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