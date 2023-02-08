Конгрессвумен Грин высмеяла Байдена при помощи белого шара перед выступлением президента

Член Палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин высмеяла американского президента Джо Байдена, взяв с собой в конгресс белый шарик.
Политик сделала отсылку к китайскому аэростату, который пересек канадскую границу и появился в воздушном пространстве США. По словам представителей КНР, шар использовался для метеорологических исследований, однако американцы все равно решили уничтожить его над Атлантическим океаном.
«Просто невинный шарик, все», — сказала Марджори Тейлор Грин, успокаивая собравшихся.
Ранее сообщалось, что Байден выступил перед конгрессом и призвал американцев сплотиться для «победы» над Китаем.