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Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор в Голливуде

Общество
Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор в Голливуде

Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор в Голливуде. Картина будет называться «Страна бога», а главную роль в ней сыграет Мелисса Баррера.

«Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах», — цитирует продюсера фильма Мэтта Ривза издание Deadline.

Сюжет разворачивается вокруг девушки, которая приезжает в Кентукки, чтобы встретиться со своим возлюбленным, но обнаруживает там нечто ужасное. Абраменко известен по фильму «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым в главных ролях.

Также он снял короткометражные ленты «Капсула», «Пассажир» и «Любовь полароида». Съемки нового проекта в Голливуде начнутся летом этого года, сообщает портал «360».
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