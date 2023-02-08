Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор в Голливуде. Картина будет называться «Страна бога», а главную роль в ней сыграет Мелисса Баррера.
«Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах», — цитирует продюсера фильма Мэтта Ривза издание Deadline.
Сюжет разворачивается вокруг девушки, которая приезжает в Кентукки, чтобы встретиться со своим возлюбленным, но обнаруживает там нечто ужасное. Абраменко известен по фильму «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым в главных ролях.
Также он снял короткометражные ленты «Капсула», «Пассажир» и «Любовь полароида». Съемки нового проекта в Голливуде начнутся летом этого года, сообщает портал «360».