Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор в Голливуде

Сюжет разворачивается вокруг девушки, которая приезжает в Кентукки, чтобы встретиться со своим возлюбленным, но обнаруживает там нечто ужасное. Абраменко известен по фильму «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым в главных ролях.